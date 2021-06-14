شركة الصرف الصحى بالقاهرة تباشر إصلاح خط الصرف الصحي بشارع عبد الحميد بدوى

في أول قداس له بعد تنصيبه.. رئيس "الأسقفية": عيشوا باستقامة

كتب- محمد عبدالناصر:

اطتفقد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، موقع حدوث الهبوط الأرضي بشارع عبدالحميد بدوى، لمتابعة أعمال الإصلاح وتغيير حوالي 12 مترًا بخط الصرف الصحي قطر 450 مم بمنطقة الهبوط.

وقال حسن، في بيان اليوم، إن الهبوط الأرضى حدث بعمق حوالي 3.5 متر قطر 5 أمتار تقريبًا، ولم ينتج عنه أى أضرار، وعلى الفور تم تأمين الموقع وبدء أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.