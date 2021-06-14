Masrawy logo white

غدا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

04:21 م الإثنين 14 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 57 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٣ رحلة دولية الي كل من (بغداد، الخرطوم، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إمستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، فيينا، بودابست، ميلانو، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، البحرين، بيروت)، و٩ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران رحلات جوية حركة الطيران

الخبر التالى:

إحباط تهريب ساعات ومخدرات مع راكب بعد وصوله لمطار القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا