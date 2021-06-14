إحباط تهريب ساعات ومخدرات مع راكب بعد وصوله لمطار القاهرة

في أول قداس له بعد تنصيبه.. رئيس "الأسقفية": عيشوا باستقامة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ساعتين رولكس، وقطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية، بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش المخدر، أخفاها راكب داخل جيوب سحرية، فور وصوله من بريطانيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة.

استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك أحد الركاب، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب، قام عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود ساعتين ماركة رولكس باهظتي الثمن.

وقام أحمد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من سامي نبيل ومحمود جوهر مدير الحركة باستكمال تفتيش حقائب الراكب، ما أسفر عن ضبط 13 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية، وأخرى على شكل ولاعة بداخلهم سائل الماريجوانا والحشيش المخدر، وأيضا عبوات بلاستيكية بداخلها نبات الماريجوانا على شكل سجائر.

أمر عبد المطلب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة فيما يخص المضبوطات من المخدرات.