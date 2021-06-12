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السيسي يوجّه بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن

05:54 م السبت 12 يونيو 2021
السيسي يوجّه بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم لقطاع إنتاج وصناعة اللحوم، وذلك لما له من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، من خلال توفير تمويل إضافي قدره 10 مليارات جنيه لجميع مشروعات الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم بأنواعها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد.

وصرح، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من المشروعات القومية التابعة لوزارة الزراعة.

وجرى عرض خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل، حيث وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة عليا لتنظيم منظومة صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صناعة الدواجن السيسي صناعة اللحوم مصطفى مدبولي

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