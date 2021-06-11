مدبولي: توجيهات رئاسية ببذل الجهود لتلبية مطالب الأشقاء بجنوب السودان



أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان، ويوجه دوماً ببذل كل الجهد لتطويرها، وتلبية مطالب الأشقاء فى جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، اليوم الجمعة، وحضر اللقاء المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

وخلال اللقاء وجه رئيس الوزراء، التهنئة لوزير الاستثمار بجنوب السودان على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معرباً عن أمله فى أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات المتنامية مع جمهورية جنوب السودان، خاصة فى شقها الاستثماري.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار الجنوب سودانى عن سعادته بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيداً بحرص الهيئة على التواصل الدائم مع وزارة الاستثمار فى جنوب السودان، ونقلها كل الخبرات الممكنة، من أجل مساعدة جنوب السودان على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو فى البلاد.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء، بالإعراب عن اعتزازه بالزيارات الثلاث التي أجراها إلى جوبا، متمنياً لشعب جنوب السودان الاستقرار والتنمية.