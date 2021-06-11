Masrawy logo white

لطلاب الثانوية والجامعات.. الصحة توضح روشتة الغذاء الصحي أثناء فترة الامتحانات

10:28 ص الجمعة 11 يونيو 2021
لطلاب الثانوية والجامعات.. الصحة توضح روشتة الغذاء الصحي أثناء فترة الامتحانات

وزارة الصحة

كتب - أحمد مسعد:

نشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" منشورا تضمن نصائح للطلاب وأولياء الأمور، حول النظام الغذائي المفترض اتباعه خلال فترة الامتحانات.

وقالت الوزارة، صباح الجمعة، إنه يجب تجنب الوجبات الدسمة والجاهزة، أثناء فترة الامتحانات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.

ونوهت وزارة الصحة، إلى ضرورة الاستعانة بـالخضروات الطازجة أو المطهية أو كلاهما وكذلك النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز، والبروتين الحيواني مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك أو نباتي مثل الفول والعدس.

وزارة الصحة الغذاء الصحي طلاب الثانوية طلاب الجامعات فيسبوك نصائح للطلاب امتحانات الثانوية

الخبر التالى:

اليوم.. مساجد الأوقاف تتحدث عن المفهوم الأوسع للصدقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:سد النهضة| قبل 3 أسابيع من الملء الثاني.. إلى أين توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا