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كورونا في 24 ساعة| الانخفاض مستمر في الإصابات بمصر.. بايدن: سنتبرع بـ500 مليون جرعة فايزر

07:00 ص الجمعة 11 يونيو 2021
كورونا في 24 ساعة| الانخفاض مستمر في الإصابات بمصر.. بايدن: سنتبرع بـ500 مليون جرعة فايزر

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 653 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199285 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

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653

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إجمالي الإصابات

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إجمالي المتعافين

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