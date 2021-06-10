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ظهور حالات كورونا في فندق نزل به حراس أمن ميركل في بريطانيا

10:38 م الخميس 10 يونيو 2021
ظهور حالات كورونا في فندق نزل به حراس أمن ميركل في بريطانيا

فيروس كورونا

كاربيس باي (بريطانيا) - (د ب أ):

كشفت تقارير إعلامية ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فندق أقامه به حراس أمن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة كورنوال الإنجليزية حيث تشارك ميركل في قمة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم الخميس أن ميركل ستشارك في القمة.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميدياء، قد تم التأكد من ظهور حالات الإصابة أمس الأربعاء، وذكرت الوكالة أنه في أعقاب ذلك تم إغلاق الفندق.

وتنطلق قمة السبع الكبار غدا الجمعة لمدة ثلاثة أيام، في منتجع كاتريس باي بمدينة كورنوول، لتناول قضايا عالمية مهمة، مثل مكافحة التغير المناخي وجائحة كورونا.

فيروس كورونا أنجيلا ميركل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مدينة كورنوال

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