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بايدن: سنتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر لدول العالم

07:54 م الخميس 10 يونيو 2021
بايدن: سنتبرع بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر لدول العالم

جو بايدن

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وستتبرع به لـ100 دولة حول العالم.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة ستوفر 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد وتتبرع به لدول العالم مع نهاية يونيو".

وأضاف بايدن أن "تبرعاتنا باللقاحات المضادة لكورونا غير مرتبطة بشروط أو ممارسة ضغوط أو الحصول على تنازلات من دول بعينها".

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