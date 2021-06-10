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الولايات المتحدة تمدد فترة تخزين لقاح جونسون آند جونسون

08:37 م الخميس 10 يونيو 2021
الولايات المتحدة تمدد فترة تخزين لقاح جونسون آند جونسون

لقاح كورونا

واشنطن- (د ب ا):

ذكرت شركة جونسون آند جونسون أنه يمكن الاحتفاظ بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في الثلاجة لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، ما يطيل العمر الافتراضي للجرعة بنسبة 50٪، حيث إن فعالية الجرعات تضعف وسط حملة تحصين بطيئة.

وقالت الشركة في بيان إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتمدت التمديد بناءً على بيانات دراسة تظهر أن اللقاح يظل محتفظا بفعاليته بتبريده عند 36:46 درجة فهرنهايت (2.2 إلى 7.8 درجة مئوية) لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر.

مع تباطؤ جهود التطعيم في الولايات المتحدة، تزايد القلق من أن بعض الجرعات ت يمكن أن تفسد قبل استخدامها.

ويتم إعطاء حوالي 1.1 مليون جرعة يوميًا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء، وهذا الرقم أقل بكثير من ذروة حملة التطعيم التي تجاوزت 3 ملايين جرعة يوميًا في أبريل الماضي.

لقاح جونسون اند جونسون لقاح كورونا واشنطن الولايات المتحدة فيروس كورونا

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