Masrawy logo white

لندن تعلن أنها ستتبرع بـ 100 مليون لقاح مضاد لكورونا خلال العام المقبل

11:44 م الخميس 10 يونيو 2021
لندن تعلن أنها ستتبرع بـ 100 مليون لقاح مضاد لكورونا خلال العام المقبل

لندن تعلن تبرعها بـ 100 مليون لقاح لكورونا

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية أنها ستتبرع بـ 100 مليون لقاح مضاد لكورونا خلال العام المقبل، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتبرع بلاده بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر للدول الفقيرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة ستوفر 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد وتتبرع به لدول العالم مع نهاية يونيو".

وأضاف بايدن أن "تبرعاتنا باللقاحات المضادة لكورونا غير مرتبطة بشروط أو ممارسة ضغوط أو الحصول على تنازلات من دول بعينها".

جو بايدن لقاح كورونا الولايات المتحدة لندن

الخبر التالى:

مجلس الشيوخ يوافق على أول قاض اتحادي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:درجات الحرارة غدًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا