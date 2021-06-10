لندن تعلن أنها ستتبرع بـ 100 مليون لقاح مضاد لكورونا خلال العام المقبل

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية أنها ستتبرع بـ 100 مليون لقاح مضاد لكورونا خلال العام المقبل، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتبرع بلاده بـ500 مليون جرعة من لقاح فايزر للدول الفقيرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة ستوفر 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد وتتبرع به لدول العالم مع نهاية يونيو".

وأضاف بايدن أن "تبرعاتنا باللقاحات المضادة لكورونا غير مرتبطة بشروط أو ممارسة ضغوط أو الحصول على تنازلات من دول بعينها".