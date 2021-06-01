"العناني" يستقبل سفير أوكرانيا لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

كتب- مصراوي:

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير Yevhen Mykytenko سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وبحسب بيان لوزارة السياحة، فإن السوق الأوكراني يأتي في المرتبة الثانية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020 والاكثر اقبالا على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ، مما يؤكد ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية المصرية.

وأشاد سفير أوكرانيا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي وتطعيم العاملين بالقطاع الأمصال المضادة لفيروس كورونا، كما أثنى على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر والتي تسهم في حماية المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأكد السفير على شغف المواطنين الأوكراني بمصر وحرصهم على زيارتها للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحى المصرى من شواطئ مشمسة وجو دافئ ومناظر طبيعية خلابة وحياة بحريه فريدة وفنادق ومنتجعات سياحية متميزة.