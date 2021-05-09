رئيس الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحد، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس تشيسيكيدي في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات.

كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي، والثقة في قدرته على التعامل مع ملف سد النهضة، وحرصها على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

من جانبه أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، خاصةً في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن، مؤكداً حرص الكونغو الديمقراطية على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات.​