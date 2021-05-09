اليوم.. مصر للطيران تسيّر 55 رحلة دولية تقل 4 ألاف راكب

03:30 ص الأحد 09 مايو 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 55 رحلة دولية تقل 4 ألاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحه، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، اديس آبابا)، و10 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان ومرسى علم) و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية فيروس كورونا

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