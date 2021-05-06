السياحة: ملتزمون بقرارات تطبيق مواعيد الإغلاق باستثناء المطاعم والكافيتريات بالفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لمناقشة آلية تطبيق مواعيد المطاعم والكافيتريات السياحية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس بشأن الضوابط المنظمة لعدد من الأنشطة التجارية والفعاليات المختلفة، وذلك بشكل استثنائي خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تشهد عادة تكدساً من المواطنين، حيث يسري هذا القرار من اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021.

وأكد الوزير، على أن تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية (حتى التاسعة مساء) للمطاعم والكافيتريات السياحية سيكون خلال الأسبوعين القادمين فقط، ويستثنى منها الكافتيريات والمطاعم الكائنة داخل المنشآت الفندقية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة والمعمول بها منذ استئناف حركة السياحة الوافدة العام الماضي، والتأكيد على الالتزام بالتشغيل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، حفاظاً على سلامة العاملين بالمنشآت ومرتاديها من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب.

وأشار العناني، إلى أن جميع المطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية ستستمر في تقديم خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل "الديليفري" على مدار ال٢٤ ساعة.

وأضاف أنه وفقاً لهذا القرار سيتم السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات بالمنشآت الفندقية والسياحية في الأماكن المكشوفة فقط حتى الساعة التاسعة مساءً، مع الالتزام بالأعداد المقررة وهي 300 فرد كحد أقصى، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أكد رئيسا الغرفتين على قيامهما بتعميم منشور فورى على المنشآت التابعة لهما للالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوعين، مقدرين أنها تصب في صالح القطاع، وآملين بانطلاقة قوية للقطاع خلال الفترة القادمة استعداداً للموسم السياحي الصيفي، خاصة بعد أن عانى القطاع كثيراً خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على الحركة السياحية في العالم.

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