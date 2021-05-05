باستثناء 3 فئات.. سلطنة عمان تحظر دخول المصريين ابتداء من الجمعة

06:13 م الأربعاء 05 مايو 2021
باستثناء 3 فئات.. سلطنة عمان تحظر دخول المصريين ابتداء من الجمعة

سلطنة عمان تحظر دخول المصريين ابتداء من الجمعة

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل، وحتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أن التعليمات صادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، على يٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون، والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

وطالبت مصر للطيران، المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط، ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

سلطنة عمان حظر الرحلات الجوية حظر دخول المصريين مصر للطيران فيروس كورونا

الخبر التالى:

منعوا وقوع حوادث وحافظوا على الأرواح.. وزير النقل يكرم 36 من العاملين بالسكة الحديد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا