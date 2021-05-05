باستثناء 3 فئات.. سلطنة عمان تحظر دخول المصريين ابتداء من الجمعة
كتب - محمد عبيد
أعلنت شركة مصر للطيران، أنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل، وحتى إشعار آخر.
وأضافت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أن التعليمات صادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، على يٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون، والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.
وطالبت مصر للطيران، المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط، ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
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