منعوا وقوع حوادث وحافظوا على الأرواح.. وزير النقل يكرم 36 من العاملين بالسكة الحديد

كتب - أسامة علي:

كرم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، 36 من العاملين بالهيئة "10 قائد قطار - 10 مساعد قائد قطار - عدد 1 كمساري - 2 رئيس حركة - 6 من ملاحظي ومراقبي الأبراج - 6 من خفراء المنافذ - عدد 1 من برادي العربات)، لالتزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب.



وأوضحت وزارة النقل في بيان لها، الأربعاء، أنه تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بالقصب معطل على السكة بدراو يوم 27/4/2021، وآخر تمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 27/4/2020 بسنديون، وثالث تمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد في مكان غير معد للعبور يوم 5/4/2021 يين النخاس /القرشي، وتمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الأرواح، مثل التعامل الإيجابي لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بني أحمد وابوقرقاص يوم10/4/2021، والتعامل الإيجابي لخفير منفذ آخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 11/4/2021، وقيام عدد من ملاحظي ومراقبي الأبراج بالتعامل الإيجابي لعدد من المواقف كادت أن تتسبب في مخاطر مثل قيام مراقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابي مع خروج دخنة من بواجي الجرار بين بركة السبع /بنها يوم21/4/2022.