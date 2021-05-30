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"12 ساعة".. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في الجيزة

11:50 م الأحد 30 مايو 2021
"12 ساعة".. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة في الجيزة

قطع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة المسابك– عزبة المفتي– مدينة السادات– أرض الحداد– شارع الاعتماد– من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل– العروبة ومتفرعاتها– امتداد المعهد الديني– امتداد سيدي عبدالعزيز– ما بين العروبة والدائري نزلة القومية– منطقة مسجد الخولي– منطقة داير الناحية– منطقة متولي الشعراوي– شارع القومية العربية)، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ أعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق القومية ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة محطة مترو الأنفاق القومية

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