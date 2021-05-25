"القناة" و"الإسكندرية للكهرباء" الأقل فقدًا في الطاقة.. و"جنوب القاهرة" الأعلى

كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوي" على آخر إحصائية أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول نسب الفقد الفني في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ لبحث اتخاذ الخطوات المناسبة لخفض ذلك الفقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي.

واحتلت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وفقًا للمصدر في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، المرتبة الأولى بين شركات التوزيع في الأقل فقدًا، فنيًّا وتجاريًّا من الطاقة الكهربائية، بفقد بلغ ١٣% من إجمالي الطاقة المفقودة، تليها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بنسب فقد بلغت ١٥%، ثم شركتي جنوب الدلتا والبحيرة للكهرباء بنسب فقد تبلغ ١٩%، ثم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بنسب فقد بلغت ٢١%.

ثم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بنسب فقد بلغت ٢٣%، ثم شركة مصر الوسطى بنسب فقد بلغت ٢٤%، ثم جاءت في المرتبة الأخيرة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بنسبة بلغت ٢٩%، وفقا لآخر إحصائية عن شهر أبريل.

وعقد مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعات عدة مؤخرًا؛ لمناقشة نسب الفقد بشركات التوزيع التسع، اختتمت بشركات القناة للكهرباء وشمال الدلتا وجنوب الدلتا للتوزيع، الأحد الماضي.

وناقش المجلس، الأسبوع الماضي، مع ٦ رؤساء شركات توزيع؛ جنوب القاهرة للكهرباء، وشمال القاهرة، والبحيرة، وشمال وجنوب الدلتا، والبحيرة للكهرباء، نسب الفقد وما اتخذته كل شركة لمواجهة ارتفاع الفقد الفني والتجاري؛ لمناقشة واستعراض نسب الفقد الفني والتجاري واستعراض كل المجهودات المبذولة لخفض المعدلات لرفع نسب التحصيل.

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