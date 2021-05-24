الكهرباء: 140 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالعاشر وبدر والشروق

القاهرة- (أ ش أ):

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات بنطاق قطاع المدن الجديدة بلغت حوالي 140 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2021.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تطوير شبكات توزيع الكهرباء يضم (العاشر - بدر - الشروق) والمناطق المحيطة بهم والتي تتضمن حوالي 5 مراكز وقرى ويبلغ عدد المشتركين به حوالي 300 ألف مشترك.

وأشارت إلى أنه تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات منها إنشاء 10 محولات وأكشاك قدرات مختلفة و 2210 سكينات هوائية جهد متوسط 2020 عمود هوائي جهد متوسط و100 كم كابلات أرضية جهد متوسط و 20 كم كابلات أرضية جهد منخفض و50 صندوق توزيع جهد منخفض.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل.

وأوضح أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء بالقطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.

وشدد على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.