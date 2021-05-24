السيسي انتصر على الآلة الإعلامية الإسرائيلية.. أبو العينين يشيد بجهود الرئيس لدعم القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى القيادة السياسية التي نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي.

وأشار أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الإرادة المصرية وقائد مصر نجح في الانتصار على الآلة الإعلامية الإسرائيلية في الكثير من المعلومات المغلوطة التي أثرت في بعض البرلمانات العالمية.

وأكد النائب أن مصر استطاعت أن تقول للعالم إن القضية الأولى هي قضية فلسطين، وقضية التهويد، متابعًا: قضية فلسطين وإعمار غزة هي القضية الأهم والأخطر؛ لأنها الأرض الوحيدة المحتلة عالميًّا.

وقال وكيل البرلمان: القدس العربية عاصمة فلسطين؛ وهي قدس كل الأديان، وليست لليهود فقط، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح في أن يوصل رسائل مصر، بأنه لا بد من الوصول إلى حل شامل.

وتابع أبو العينين: الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي؛ لاتخاذ كل الحلول لإيجاد حل شامل وعادل.