اليوم.. أبطال مسلسل "حرب أهلية" ضيوف منى الشاذلي على cbc

يستضيف برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة، الفنانين يسرا وأروى جودة وجميلة عوض والمخرج سامح عبد العزيز أبطال وصناع مسلسل "حرب أهلية " للحديث عن العمل وكواليسه.

كما يستضيف البرنامج قريبا الفنانة نيلي كريم ومحمد فراج وأبطال مسلسل ضد الكسر للحديث عنه كواليس العمل وردود فعل المشاهدين.