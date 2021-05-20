مطلع أغسطس.. قرارات سعودية جديدة بشأن المعلمين ودخول المنشآت الحكومية والخاصة

كتب يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن قرارات جديدة اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن منع دخول المنشآت الحكومية والخاصة بدون تحصين إبتداءً من أول شهر أغسطس 2021.

وأضاف حنفي لمصراوي، أن المملكة اشترطت التحصين المعتمد من وزارة الصحة السعودية للمواطن السعودي والمقيم إبتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 الموافق 1 أغسطس 2021، لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، واستخدام وسائل النقل العام.

وأشار إلى أن القرارات شملت: عودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات - تشمل المصريين- والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تتفق وزارتي (الصحة والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة، على أن يكون استخدام تطبيق (توكلنا) الإلكتروني للتأكد من حالة التحصين للمواطن والمقيم.

وتابع حنفي: جاء ذلك بناءً على البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية الذي أفاد بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، على أن تصدر الجهات المعنية كل فيما يخصه بيانات توضيحية لآلية تنفيذ ما ورد، مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.