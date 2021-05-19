أكاديمية الأوقاف تفتح باب التدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم



كتب - محمود مصطفى:

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، فتح أبوابها للتدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل من الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب، ودعاء أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بالإعداد لأول دورة تدريبية دولية عن بُعد تنطلق قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستعلن لاحقًا ضوابط التقدم للالتحاق بدورات التدريب عن بُعد بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك في إطار حرصها على تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات في مختلف دول العالم.

وفي سياق آخر، انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة أسوان، ولمدة ثلاثة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف أسوان، بمقر كلية الهندسة جامعة أسوان .

يأتى عقد هذه الدورة التدريبية في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

وكان افتتح الدورة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، أهمية التدريب طبقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف الذي يهدف إلى تدريب الأئمة والواعظات، وقدم الدكتور أيمن عثمان التحية والتقدير لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات، منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.