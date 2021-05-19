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نقيب المحامين يعلن دعمه وتأييده مبادرات رئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية

06:56 م الأربعاء 19 مايو 2021
نقيب المحامين يعلن دعمه وتأييده مبادرات رئيس الجمهورية تجاه القضية الفلسطينية

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب - مينا غالي:

عبر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تأييده ودعمه للمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التي طالت قطاع غزة.

وقال عطية في بيان له اليوم: "تابعنا بكل التقدير والفهم والعرفان، المبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية، فى قضية الاعتداء على القدس وعلى المسجد الأقصى، ووقت الصلاة فيه، وموجات الاعتداء والتدمير التى طالت قطاع غزة، ووسط سلبية تفشت في العالم، وسكوت على ما لا يسكت عليه، خرج الرئيس بمبادرات متعددة الجوانب، أولها أن ثوابت مصر لم ولن تتغير، وأن قيامها برسالتها وواجباتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى بخاصة، والقضايا العربية بعامة، التزام مقدس تلتزم به مصر، وهى من أجله أعلنت موقفها للعالم وللمعتدي، وتابعت مع الدول المؤثرة في العالم وبباريس، الأوضاع في فلسطين، وما يتوجب لوقف العدوان من ناحية ، وتبنى الحل الشامل للقضية".

وأضاف عطية:"لم تتوقف المبادرة الرئاسية عند هذا الحد، فإذا بالرئيس يبادر بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويكلف الشركات المصرية ذات الإمكانيات العالية فى التعمير، للمساهمة الفاعلة فى هذا الإعمار، والذي واكبه مباردة ثالثه، بإقامة جسر جوى ينقل إلى غزة ومواطنيها أطنانًا من المعونات الطبية والعلاجي".

وتابع:"هذه هي مصر تعيش فينا ونعيش فيها، ومن أجلها، نحمد للرئيس مبادراته، ونؤيده وندعمه بكل ما نملك من قوة وإمكانيات، ومن إخلاص وفداء، يقدم العام على الدوام على الخاص، ويقتدى بهذه المثل العليا التي يقدمها السيد الرئيس في الدفاع عن المصير المصري والفلسطيني والعربي".

رجائي عطية نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب القضية الفلسطينية القدس

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