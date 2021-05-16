أول تعليق من الحكومة على صورة الزحام بشاطىء رأس البر

02:42 م الأحد 16 مايو 2021
أول تعليق من الحكومة على صورة الزحام بشاطىء رأس البر

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة الصورة المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أعداد كبيرة من المواطنين على شاطئ رأس البر بمحافظة دمياط.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عقب نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وجه على الفور، بالتواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المحافظة أن الصورة قديمة ومنذ سنوات سابقة ويقوم بعض الاشخاص بإعادة نشرها كل فترة على أنها صورة لهذا الصيف.

وأشارت المحافظة إلى أن جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم علقها بالكامل بدمياط ومنها رأس البر مغلقة تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

الحكومة فيروس كورونا كوفيد 19 محمود شعراوي رأس البر

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 594 شاباً وتحرير 19 محضراً لمنشآت مخالفة بسوهاج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 244520

    عدد المصابين

  • 180577

    عدد المتعافين

  • 14269

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 163142091

    عدد المصابين

  • 141433932

    عدد المتعافين

  • 3382455

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار "موروث" بالشهر العقاري ؟ تعرف على التعديلات المقترحة للقانون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا