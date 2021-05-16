أول تعليق من الحكومة على صورة الزحام بشاطىء رأس البر
كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة الصورة المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أعداد كبيرة من المواطنين على شاطئ رأس البر بمحافظة دمياط.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عقب نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وجه على الفور، بالتواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت المحافظة أن الصورة قديمة ومنذ سنوات سابقة ويقوم بعض الاشخاص بإعادة نشرها كل فترة على أنها صورة لهذا الصيف.
وأشارت المحافظة إلى أن جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم علقها بالكامل بدمياط ومنها رأس البر مغلقة تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
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