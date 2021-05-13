حدث ليلاً| الرئيس يؤدي صلاة العيد.. وغزة تحت وقع الغارات الإسرائيلية

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

قبل العيد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالة حتى اليوم.

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الرئيس يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة في العلمين

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد المبارك المبارك في مسجد الماسة في مدينة العلمين.

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غزة بلا صلاة عيد تحت وقع الغارات الإسرائيلية

استعد الفلسطينيون في مدينة القدس لإداء صلاة عيد الفطر، وسط حذر شديد، بفعل توتر الأوضاع في الأراضي المحتلة، بينما لم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من أداء الصلاة بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة.

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تصعيد مستمر| قصف متواصل غرب غزة وتغيير بمسار الطائرات المدنية الإسرائيلية

لا يزال التصعيد مستمرًا في الأراضي المحتلة وقطاع غزة؛ إذ تواصلت غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، استهدفت مواقع أمنية وحكومية غرب القطاع، فيما اضطرت إسرائيل إلى تغيير مسار طائراتها المدنية مع تواصل القصف الصاروخي من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية باتجاه الأراضي المحتلة.

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مندوب فلسطين الأممي: إسرائيل تتسبب بمذابح بشرية لشعبنا

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ولليوم الثالث على التوالي، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة خطورة الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

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الرئيس اليمني: قابلنا بإيجابية جهود ودعوات السلام وقابلتها المليشيات بالتصعيد

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إننا قابلنا بإيجابية كافة جهود ودعوات السلام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حرصا على حقن الدماء، وإنهاء معاناة الشعب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، إلا أن المليشيات الإرهابية، قابلت ذلك بمزيد من التصعيد، وارتكاب الجرائم وشن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية في بلادنا والسعودية.

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"جمع نصف مليون حنيه".. التحقيق مع "فكهاني" استولى على أموال المواطنين

يخضع متهم أمام جهات التحقيق، في قضية استيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الفاكهة، مقابل الحصول على أرباح.

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الرئيس الفلسطيني يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي آخر تطورات الأحداث

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالاً هاتفيًا اليوم الخميس، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية.

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النائب العام السوداني: أخطرنا القوات المسلحة رسميًا بتسليم المتورطين في مقتل شخصين

أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر مساء الأربعاء، أنه أخطر رسميًا القوات المسلحة السودانية بتسليم الأشخاص المتورطين في مقتل شخصين في ذكرى إحياء فض الاعتصام والمتمثلين في الشخص الذي أمر بإطلاق النار والأشخاص الذين أطلقوا النار مع تسليم الأسلحة للنيابة.

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شوارع وسط البلد خالية في ليلة العيد - صور

شهدت شوارع محافظة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، ليلة عيد الفطر المبارك، حالة من الهدوء التام، وخلو الشوارع من المواطنين، بعد تطبيق قرار غلق المحلات في التاسعة مساء.

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