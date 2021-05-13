تصعيد مستمر| قصف متواصل غرب غزة وتغيير بمسار الطائرات المدنية الإسرائيلية

وكالات:

لا يزال التصعيد مستمرًا في الأراضي المحتلة وقطاع غزة؛ إذ تواصلت غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، استهدفت مواقع أمنية وحكومية غرب القطاع، فيما اضطرت إسرائيل إلى تغيير مسار طائراتها المدنية مع تواصل القصف الصاروخي من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية باتجاه الأراضي المحتلة.

1500 صاروخ من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، أن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل مساء الإثنين الماضي قد بلغ نحو 1500 صاروخ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد سجلت للمرّة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمرّ مع حركة حماس، دوي صافرات الإنذار الخميس في شمال إسرائيل، وذلك حسب ما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها.

وفي الساعات الأولى من فجر الخميس، لم تُطلَق صافرات الإنذار في العاصمة الاقتصادية تل أبيب في وسط البلاد فحسب -حيث هرع السكان إلى الملاجئ- ولكن أيضًا في وادي يزرعيل في الشمال.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن حركة حماس "تخطت الخط الأحمر" عبر إطلاق صواريخ مساء الإثنين على إسرائيل، متوعدًا برد قوي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن مجموعات مسلحة أطلقت حوالي ألف صاروخ من غزة على إسرائيل، لكن فجر الخميس زاد جيش الاحتلال هذا العدد إلى "حوالي" 1500 صاروخ.

وقُتل حتّى الآن سبعة أشخاص في إسرائيل جرّاء التصعيد العسكري. بينما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوّية على غزّة فجر الخميس.

وقالت وزارة الصحّة الفلسطينيّة إنّ حصيلة قتلى أعمال العنف في القطاع منذ الإثنين ارتفعت إلى 67 قتيلاً و388 جريحًا.

تغيير مسار رحلات الطيران الإسرائيلية

وفي السياق، أفاد موقع لتتبع حركة الطيران فجر يوم الخميس، بأن إسرائيل حولت الرحلات القادمة لمطار "بن جوريون" إلى مطار "رامون" جنوبًا، تفاديًا للصواريخ من غزة.

وذكر آفي شارف المحرر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رحلة طيران شركة "العال" الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار "رامون" بالقرب من إيلات، فيما تشير بيانات الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

ووثق مقطع فيديو من داخل إحدى الطائرات القبة الحديدية لحظة تصديها للصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ردًا على استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع. وقالت مراسلة لـ"روسيا اليوم" إن الطائرة غيرت مسارها تفاديًا للصواريخ.

وفي ظل ذلك، أضاءت قنابل مضيئة أطلقتها قوات الاحتلال سماء غزة، فيما يشير إلى عملية عسكرية تُجرى داخل القطاع، الذي تتواصل الغارات الإسرائيلية عليه، بينما لا تزال تحلق بسماءها الطائرات الإسرائيلية المسيرة.