غزة بلا صلاة عيد تحت وقع الغارات الإسرائيلية

04:37 ص الخميس 13 مايو 2021
غزة بلا صلاة عيد تحت وقع الغارات الإسرائيلية

غارات اسرائيلية تستهدف غزة ليلا

استعد الفلسطينيون في مدينة القدس لإداء صلاة عيد الفطر، وسط حذر شديد، بفعل توتر الأوضاع في الأراضي المحتلة، بينما لم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من أداء الصلاة بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة.

وفيما لم يتمكن المواطنون في القطاع من أداء صلاة العيد صدحت المساجد بتكبيرات العيد، بينما لا تزال الغارات تهدد القطاع الذي دخل في ظلام دامس مع انقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت عن عدة مناطق جراء القصف المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وقد وصل عدد الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 500 غارة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال، استهدفت مواقع أمنية وشرطية وأبراج سكنية مأهولة بالسكان.

ووصل عدد الشهداء ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 69، بعد انتشال رجل وزوجته في منطقة الشيخ زايد بالقطاع، في أعقاب تنفيذ قوات الاحتلال قرابة 20 غارة أسقطت أيضًا قرابة 30 جريحًا.

وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم للإمدادات، ما يهدد مستشفيات غزة بتواصل انقطاع الكهرباء والمياه، جراء القصف المتواصل على القطاع.

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