شوارع وسط البلد خالية في ليلة العيد - صور

12:11 ص الخميس 13 مايو 2021
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كتب يوسف عفيفي:

تصوير: إسلام فاروق

شهدت شوارع محافظة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، ليلة عيد الفطر المبارك، حالة من الهدوء التام، وخلو الشوارع من المواطنين، بعد تطبيق قرار غلق المحلات في التاسعة مساء.

ورصدت عدسة " مصراوي" خلال جولة بمنطقة وسط البلد فى ليلة عيد الفطر المبارك ، بمحيط دور السينما وشوارع وسط البلد، غياب للمواطنين وغياب مظاهر الاحتفال بليلة العيد.

شوارع وسط البلد عيد الفطر غلق المحلات منطقة وسط البلد

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