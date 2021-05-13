الرئيس يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة في العلمين

05:49 ص الخميس 13 مايو 2021
الرئيس يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة في العلمين

الرئيس يؤدي صلاة العيد بمسجد الماسة في العلمين

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد المبارك المبارك في مسجد الماسة في مدينة العلمين.

وهنأ الرئيس الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.

وقال الرئيس: "في هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير".​

الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد عيد الفطر مسجد الماسة مدينة العلمين

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