الآن ولمدة 6 ساعات.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن انقطاع الخدمة عن مناطق: (ميدان روكسي- شارع الميرغني- شارع سيد الميرغني- إبراهيم اللقاني- نزيه خليفة)، وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إنه تم البدء في أعمال البيان الخاص ببعض مناطق مصر الجديدة ويستمر لمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.​