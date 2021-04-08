الآن ولمدة 6 ساعات.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، عن انقطاع الخدمة عن مناطق: (ميدان روكسي- شارع الميرغني- شارع سيد الميرغني- إبراهيم اللقاني- نزيه خليفة)، وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).
وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إنه تم البدء في أعمال البيان الخاص ببعض مناطق مصر الجديدة ويستمر لمدة 6 ساعات.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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