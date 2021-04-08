انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 8 أبريل، وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أبريل الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يشهد شمال البلاد وحتى شمال الصعيد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية؛ ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وحار جنوبًا نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك يوم الخميس الموافق 8 أبريل.

وتوقعت انخفاضا آخر في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، اعتبارًا من الجمعة الموافق 9 أبريل؛ ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة ومعتدل جنوبًا نهارًا، وبارد ليلًا.

وتتوقع الهيئة، تعرض مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد لنشاط رياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر بارتفاع أمواج يتراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أبريل.

ومن المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد لنشاط رياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر بارتفاع أمواج يتراوح ما بين 4 إلى 6 أمتار، وذلك يوم السبت الموافق 10 أبريل.

ومن المتوقع أيضا، أن يشهد يوم الأحد الموافق 11 أبريل، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بارتفاع أمواج يتراوح من 4 إلى 6 أمتار.

وتابعت هيئة الأرصاد: من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 12 و13 أبريل.

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