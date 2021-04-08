اليوم.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بمصر الجديدة من 8 صباحًا لـ2 ظهرًا

تشهد 5 مناطق بمصر الجديدة، اليوم الخميس، من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا من نفس اليوم، انقطاع مياه الشرب لمدة 7 ساعات.

وأعلنت محافظة القاهرة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن مناطق (ميدان روكسي - شارع الميرغنى – شارع سيد الميرغنى – ابراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب قطعها للمياه قيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح، وسيتم انقطاع المياه عن مناطق (ميدان روكسي - شارع الميرغنى – شارع سيد الميرغنى – ابراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.