معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية وتكون الرياح نشطة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد وتكون الرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلاً، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 22 16

طنطا 28 16

شبين الكوم 28 17

دمنهور 23 15

بلطيم 24 16

مطروح 21 14

السلوم 20 14

سيوة 22 15

بورسعيد 22 16

دمياط 22 16

الزقازيق 29 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 31 17

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 30 17

نخل 28 14

نويبع 32 22

طابا 31 21

كاترين 28 14

الطور 29 21

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 32 23

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 18

بنى سويف 31 19

المنيا 32 20

أسيوط 33 20

سوهاج 33 21

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

ادفو 36 23

أبوسمبل 37 22

الوادي الجديد 35 21

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 19

حلايب 31 19

رأس حدربة 29 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 37 23

الرياض 36 22

المنامة 30 22

ابوظبى 32 22

الدوحة 33 21

الكويت 36 23

دمشق 30 08

بيروت 20 17

عمان 16 10

القدس 21 13

غزة 23 14

بغداد 36 18

مسقط 32 25

صنعاء 26 12

الخرطوم 40 26

طرابلس 18 14

تونس 18 09

الجزائر 15 14

الرباط 21 12

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 16 01

اسطنبول 07 02

اسلام اباد 27 14

نيودلهى 35 19

جاكرتا 32 25

بكين 20 08

كوالالمبور 32 24

طوكيو 17 10

أثينا 16 06

روما 15 01

باريس 12 02

مدريد 20 09

برلين 07 02

لندن 11 04

مونتريال 19 09

موسكو 07 00

نيويورك 19 08

واشنطن 21 10

نواكشوط 30 20

أديس أبابا 28 12