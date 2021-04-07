أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الأوقاف تفتتح مسجد الحمد والرجاء بمديرية الجيزة.. الجمعة

07:07 م الأربعاء 07 أبريل 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، مسجد الحمد والرجاء بإدارة العمرانية، التابعة لمديرية الجيزة، بعد الانتهاء من أعمال البناء التي تمت بالجهود الذاتية.

ومن المقرر أن تقام شعائر أول صلاة الجمعة في المسجد، الجمعة المقبلة، تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم".

ويحضر الافتتاح، قيادات وزارة الأوقاف ومديرية الجيزة، وبعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.


وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو ”على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد“.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن ثقتها الكاملة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

مسجد الحمد والرجاء وزارة الأوقاف مديرية الجيزة

الخبر التالى:

وزير الطيران يتفقد أحدث معدات شركة EAS بمطار القاهرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قفزة أبريل.. لماذا ارتفعت إصابات كورونا في مصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا