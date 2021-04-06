"محلية النواب" تناقش إقامة مجمع خدمات بالجيزة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بشأن استغلال قطعة أرض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لإقامة عدد من المشروعات الخدمية بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

وأكد سكرتير عام محافظة الجيزة علاء بدران، أنه تم إنهاء كافة التشابكات الخاصة بقطعة الأرض موضوع طلب الإحاطة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بين كافة الجهات التي ستقيم مشروعات بالأرض والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أشاد عبده علوان، بفكرة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى إنهاء هذا الأمر، لافتا إلى أن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروع مجمع خدمات لأهالي المنطقة، حيث أنها من المناطق المحرومة من الخدمات البريدية، فضلا عن معاناة أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن مجمع الخدمات سيقدم العديد من الخدمات منها التوثيق القنصلي وبعض الخدمات التي تخص المشروعات متناهية الصغر بالتنسيق مع بعض الشركات.

وجاء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة والوزارات المعنية لإقامة مشروعات "وحدة محلية ثانية – مكتب بريد متطور- مجمع مدارس – مكتب شهر عقاري" على قطعة الأرض محل طلب الإحاطة.