ينطلق الثلاثاء.. تفاصيل مؤتمر "التعليم والتحول الرقمي" بالأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

يطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، الثلاثاء، أول مؤتمر افتراضي سنوي في تعليم الوافدين والتحول الرقمي بعنوان" التحديات والتطلعات" نحو أنموذج جديد في تعليم الوافدين.

ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس"، عبر منصة(Zoom)، للتحدث حول محاور متعددة خاصة بتعليم الوافدين والتحول الرقمي، وذلك ضمن جلسات علمية،.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر الشريف، إن المؤتمر يقدم خلاله المتخصصين من الباحثين المبدعين والمفكرين والخبراء والمستشارين، آرائهم وتجاربهم وأفكارهم الجديدة والتوجهات المستقبلية في مجالات التحول الرقمي من خلال تقديمهم أوراقهم البحثية العلمية المتخصصة، ويعقب الجلسة الختامية معرض لبعض الشركات ذات الخبرة، التي تهتم بالتحول الرقمي، والبرمجيات.

وأشارت إلى أنه يشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الأزهر الشريف، وكوكبة من العلماء والخبراء والسفراء والمستشارين والباحثين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا والحاسبات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال.

ولفتت رئيس مركز تطوير الوافدين، إلى أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التعامل الرقمي مع الوافدين داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، داخل المجتمع المصري، مما يساعد على اندماجهم في المجتمع.

ونوهت إلى أن محاور المؤتمر المتكاملة و المتباينة تسهم في الاطلاع على أحدث المستجدات، والأفكار والخبرات العالمية، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة في مجال التعليم والتعلم، والتي يمكن توظيفها في مجال تعليم الوافدين، مما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية للوافدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يتناسب مع العصر الرقمي الحديث.

يعقد المؤتمر تحت رعاية كريمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف عام للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.