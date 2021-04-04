​"عربية النواب": أمريكا مطالبة بدعم السلام بعد اعترافها باحتلال الضفة الغربية والجولان

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تأكيد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن حل الدولتين هو ما سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين بالعيش في سلام، وأن بلاده تعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة، وتاريخيًّا إسرائيل احتلت الضفة الغربية وهضبة الجولان، يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل وبسرعة لدعم مسيرة السلام واتخاذ خطوات على أرض الواقع، لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات.

وأضاف أباظة، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الاعتراف الواضح والصريح من أمريكا بأن إسرائيل محتلة للضفة الغربية والجولان يحتم على أمريكا أن تكون محايدة تمامًا تجاه ملف السلام في الشرق الأوسط، وأن تتخذ جميع الخطوات والإجراءات التي تكفل الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الجولان السورية.

وأكد النائب ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، خلال خطاباته التاريخية من على منبر الشعوب من قلب منظمة الأمم المتحدة، بشأن ملف السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الموقف المصري واضح وصريح أمام العالم كله، ويتمثل في ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب أباظة المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، بالاطلاع بمسؤولياتهم بشأن ملف القضية الفلسطينية؛ حتى يتم إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة.

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