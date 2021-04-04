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الإسكان: انتهينا من مشروع المليون وحدة سكنية.. وندرس إنشاء 6 مدن جديدة

11:56 ص الأحد 04 أبريل 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم وضع استراتيجية للتنمية العمرانية منذ 2014 وحتى 2030، حيث تم العمل على محورين هما تطوير للمدن القائمة وإنشاء عدد كبير من المدن الجديدة.

وأضاف عباس، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن المستهدف تحقيقه في التنمية العمرانية الوصول من 7% إلى 12% و14%.

وأشار عباس، إلى أنه يجرى تنفيذ 10 مدن جديدة لاستيعاب 10 ملايين نسمة، كما يتم دراسة تنفيذ 6 مدن جديدة أخرى، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية خلال 2020.

وتابع: وصلنا ل120 قرار وزاري في العام مقارنة ب 20 قرار وزاري في الأوقات السابقة، لافتا إلى أنه تم إصدار 78 قرار وزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، و50 قرار في باقي المدن.

وأشار إلى أن عدد المدن الجديدة تحت ولاية المجتمعات العمرانية 61 مدينة بمساحة 3.52 مليون فدان، وهي تمثل 1.5 من مساحة مصر، كما يوجد 17 مدينة جديدة تم تنفيذها، والباقي تحت التنفيذ أو جاري دراسة عمليات التنفيذ.

مؤتمر أخبار اليوم العقاري المهندس وليد عباس مشروع المليون وحدة سكنية وحدات سكنية مدن جديدة

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