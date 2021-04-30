الصحة توجه نصائح للاحتفال بشم النسيم بطريقة سليمة وآمنة

كتب - أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعض الإرشادات للاحتفال بعيد شم النسيم بشكل آمن وسليم.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الجمعة، مجموعة من النصائح للاحتفال بشم النسيم بشكل آمن وسليم، وهي كما يلي:

ـ الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد خارج المنزل.

ــ الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.



ــ غسل الأيدي باستمراب بالماء والصابون.

ـ الالتزام بآداب العطس من خلال تغطية الفم.