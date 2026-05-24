أرقام مقلقة.. وزير الصحة يكشف ترتيب مصر عالميًا في السمنة

وزير الصحة: 73% من المصريين يعانون من زيادة الوزن

صور.. طرح لحوم بأسعار تبدأ من 260 جنيهًا بالقاهرة

تصوير- محمود بكار:

سلم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، جوائز مسابقة "أنت الحل" للفائزين.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على إنقاص الوزن واتباع نمط حياة صحي، من خلال مبادرة تحفيزية تجمع بين التوعية الصحية والجوائز المادية.

وفاز 6 أشخاص في المسابقة، التي استهدفت تشجيع المشاركين على فقدان 6 كيلوجرامات من الوزن خلال شهر رمضان، حيث تسلم كل فائز 6 جنيهات ذهب.