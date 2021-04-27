البرلمان يرفع جلساته لـ٩ مايو

كتب- مصراوي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، رفض المجلس طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

وأوضح النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، المقدم طلب لرفع الحصانة عنه، أن الشخص الشاكي في حقه كان بينه وبينه معاملات تجارية.