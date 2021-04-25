حامل في الخامس.. الأطباء تنعي طبيبة توفيت بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة جيلان هاني جلال، أخصائية السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد العام ببورسعيد والتي توفيت إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن "جيلان" كانت "حامل فى الشهر الخامس".

كانت نقابة الأطباء، قالت إن عدد شهداء الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد يبلغ 482 طبيبا حتى اليوم، وليس 115 كما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أمس.