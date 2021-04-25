الإسكان: ننفذ 1714 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 190 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي المدن، وصرف صحي المناطق الريفية، بإجمالي طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحي، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، بحسب بيان، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى مارس الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي المدن، وصرف صحي المناطق الريفية، بإجمالي طاقة 11 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و6.9 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 128.1 مليار جنيه، وتخدم مشروعات المياه أكثر من 60 مليون نسمة، بينما تخدم مشروعات الصرف الصحي أكثر من 45 مليون نسمة.