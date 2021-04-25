شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. تفاصيل طقس الأحد

06:30 ص الأحد 25 أبريل 2021
شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. تفاصيل طقس الأحد

طقس شديد الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، يُتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح مثيرة للرمال والأترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.​

طقس شديد الحرارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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