​​برلماني: ارتياح كبير بعد توافق السيسي وبوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة

04:00 ص الأحد 25 أبريل 2021
​​برلماني: ارتياح كبير بعد توافق السيسي وبوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة

النائب أحمد عبد السلام قورة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إن توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، لقى ارتياحًا كبيرًا وغير مسبوق من جميع المستثمرين والعاملين داخل قطاع السياحة المصري.

وتوقع قورة، في بيان له أن تشهد السياحة المصرية بصفة عامة وداخل مدينتَي الغردقة وشرم الشيخ بصفة خاصة انتعاشة كبرى خلال المرحلة القادمة بعد عودة السياحة الروسية إلى مصر.

ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة التحية والتقدير إلى الحكومة؛ لنجاحها في تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل قطاع السياحة والآثار وداخل جميع المطارات المصرية، وهو ما كان له آثاره الإيجابية الكبيرة في ترويج سياح العالم للسياحة المصرية خلال الفترات الماضية.

مجلس النواب استئناف حركة الطيران السيسي بوتين
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