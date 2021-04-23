القوى العاملة: تعيين 370 شابًا وصرف 122 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

(مصراوي):

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 372 شابًا في مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، في شركات قطاع خاص واستثماري، منهم شابان من ذوي الإعاقة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1179 راغبًا في العمل، فضلًا عن إسقاط 754 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقى الوزير، تقريرًا من محمد عبدالوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 103 آلاف جنيه لـ18 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية و19 ألفًا و380 جنيهًا رعاية صحية لـ14 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية فتشت على 203 منشآت (دوري نهاري) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى، وعمل ندوتين، وبحث 6 شكاوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 56 منشأة، وإعادة التفتيش على 52 منشأة أخرى.