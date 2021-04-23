خطيب الجمعة بمسجد المشير: الجيش المصري في خير وعافية إلى قيام الساعة

كتب - محمود مصطفى:

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك تزامنا مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

وألقى الدكتور السيد عبد الباري، وكيل وزارة الأوقاف السابق، خطبة الجمعة، وجه خلالها التحية والتقدير للقوات المسلحة والقيادة السياسية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، موجها الشكر لجيش مصر العظيم على الجهود والتضحيات التي قدمها في سبيل إعادة الكرامة والأرض.

وقال عبد الباري، إن الجيش المصري لا يبتغي غير الدفاع عن الأرض و العرض، مشيرا إلى أن الأحاديث التي تشهد بأن هذا الجيش في خير وعافية إلى قيام الساعة هي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل كل من انتسب إلى هذا الجيش، فخيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء.

وأوضح عبد الباري، أن رمضان هو شهر الانتصارات وأولها الانتصار على النفس، ففي هذا الشهر الفضيل كان أول انتصار في الإسلام، وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة، وفيه كان انتصار المسلمين في عين جالوت، وفيه تحقق أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان .

واستعرض عبد الباري، منزلة الشهداء موجها التحية للشهداء وحراس الحدود والميدان.