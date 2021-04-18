كنائس سوهاج تقرر قصر صلوات القداسات على الكهنة.. و"مصر القديمة" تعتذر للزائرين

كتب- مينا غالي:

أعلنت إيبارشية سوهاج والمراغة والمنشأة للأقباط الأرثوذكس، 3 قرارات مهمة بشأن الوقاية من فيروس كورونا في فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة، في ظل تفشي الجائحة في محافظة سوهاج.

وقالت الإيبارشية في بيان لها منذ قليل: "نهنئكم بمناسبة أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة، وفي هذا إطار متابعة الوضع الصحي في الإيبارشية وبعد التشاور مع الآباء الكهنة، تقرر ما يلي في كل كنائس الإيبارشية:

1- تقتصر صلوات القداسات على الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة اعتبارًا من غدٍ الاثنين 19 أبريل 2021، إلى جانب صلوات المناسبات الآتية: سبت لعاذر، أحد السعف، خميس العهد، الجمعة العظيمة، سبت الفرح، قداس عيد القيامة.

2- يُسمح بمشاركة الشعب في صلوات البصخة المقدسة بنظام الحجز المسبق، من خلال الموقع الإلكتروني للحجز وذلك في الأيام الآتية: "البصخة المسائية يوم الأحد، وجميع صلوات البصخة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والبصخة المسائية يوم الخميس، مع مراعاة أن فرصة المشاركة في البصخة ستكون متاحة مرة واحدة لكل شخص.

3- تعليق صلوات الثالث والافتقاد المنزلي وتبريك المنازل والقنديل، ويقتصر الافتقاد على متابعة الشعب والاتصال التليفوني.

يأتي هذا فيما أعلن الأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة، اعتذار كنائس مصر القديمة وفم الخليج والمنيل، عن استقبال الزائرين من خارج كنائس القطاع خلال الفترة من قداس جمعة ختام الصوم، وحتى عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الحضور متاح لكل شخص عن طريق الحجز المسبق بحسب ترتيب كنيسته ومنطقته.